Kantersiege für drei Salzburger Liga-Klubs

Die Klatsche vom Samstag hatten sich die Wallerseer zu Herzen genommen. Diesmal ging das Team von Coach Stanislav Stevic dreimal (jeweils nach Stndards) in Führung, am Ende aber doch als Verlierer vom Platz. Weil Golling-Verteidiger Obermaier einen Doppelpack beim 3:3 schnürte und Malirsch in der Nachspielzeit nach sehenswerter Vorarbeit von Mitterlechner und Voglmaier der Schlusspunkt gelang. Für Golling, wo Coach Philip Buck kräftig durchrotierte, bitter: Florian Dygruber brach sich die Nase nach einem Foul von ihm bei einer Kollision mit einem Gegenspieler, wurde mit der Rettung abtransportiert. Bucks Fazit: „Die Leistung war schlecht, der Wille war da.“