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Fußball-Landescup

Kantersiege für drei Salzburger Liga-Klubs

Salzburg
09.09.2026 20:30
Golling bezwang Neumarkt zweimal binnen fünf Tagen
Golling bezwang Neumarkt zweimal binnen fünf Tagen(Bild: Adi Aschauer)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Eine Partie, die erst in zwei Wochen stattfindet, steht noch aus, dann ist das Achtelfinale im Fußball-Landescup absolviert. In den drei Mittwochspartien behaupteten sich die Favoriten. Nach einem Liga-7:1 am Samstag bezwang Golling Ligakonkurrent Neumarkt erneut – mit einem Tor im Nachschlag.

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Die Klatsche vom Samstag hatten sich die Wallerseer zu Herzen genommen. Diesmal ging das Team von Coach Stanislav Stevic dreimal (jeweils nach Stndards) in Führung, am Ende aber doch als Verlierer vom Platz. Weil Golling-Verteidiger Obermaier einen Doppelpack beim 3:3 schnürte und Malirsch in der Nachspielzeit nach sehenswerter Vorarbeit von Mitterlechner und Voglmaier der Schlusspunkt gelang. Für Golling, wo Coach Philip Buck kräftig durchrotierte, bitter: Florian Dygruber brach sich die Nase nach einem Foul von ihm bei einer Kollision mit einem Gegenspieler, wurde mit der Rettung abtransportiert. Bucks Fazit: „Die Leistung war schlecht, der Wille war da.“

Torgala im Oberpinzgau „tut gut“
Parallel freute sich Salzburger Liga-Rivale Eugendorf über einen 6:1-Kantersieg bei Landesligist Mühlbach am Hochkönig. „Das tat sehr gut“, war Coach Florian Königseder nach mauem Ligastart erleichtert, bei dem der Pinzgauer David Hutter die ersten beiden Treffer erzielte. Ein gutes Zeichen für den Betreuer: „Wenn der Zusammenhalt nicht passt, dann fährst du wochentags mit einem kleinen Kader zwei Stunden hierher und machst ein schlechtes Spiel. Doch wir haben die Bank voll bekommen, einige haben sich sogar extra frei genommen.“ Einzig bitter: Stefan Grössinger (Knöchel) und Lamin Manga (Knie) mussten verletzt vorzeitig runter.

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Ein Wiedersehen bescherte das Los indes Bramberg, das in Bruck ran musste. Dort freute sich nicht nur Sommer-Neuzugang Fabrice Maahs, der einen Dreierpack schnürte, auf seinen Ex-Klub. „Auch Masic, Maier und Haziri sind von hier“, verriet Obmann Martin Innerhofer. Und weil es die Schwester in den Ort der Gastgeber verschlug, traf Kapitän Harald Nindl seinen Neffen als Gegenspieler auf dem Feld. Die Oberpinzgauer ließen beim 8:0 jedenfalls nichts anbrennen.

Ein Team fehlt noch
Die achte und letzte Partie des Achtelfinals zwischen den Nordligisten Kuchl und Grünau steigt erst am 29. September, ehe die Teilnehmer für die drittletzte Runde feststehen. Die sogenannte 5. Hauptrunde geht am 24. März 2017 über die Bühne.

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