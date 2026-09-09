Lenker ohne Führerschein, aber mit Heroin erwischt

Schließlich wurde das Fahrzeug von der Besitzerin abgeholt. Laut ihren Angaben kenne sie den 30-Jährigen. Dennoch habe er sie zur Benützung des Autos nicht um Erlaubnis gefragt. Der 30-Jährige wird wegen des Verdachts auf unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen und strafbaren Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.