Lenker ohne Führerschein, aber mit Heroin erwischt

Am Mittwochnachmittag fiel einer Polizeistreife ein Klein-Lkw auf einem Parkplatz in Kärnten auf. Ein 30-Jähriger war am Fahrersitz eingeschlafen. Die Polizei fand bei näherer Durchsuchung Heroin.
Die Polizeistreife war im Bereich Warmbad Villach wegen eines vermutlich alkoholisierten Fahrzeuglenkers unterwegs. Daraufhin entdeckten die Beamten den schlafenden 30-Jährigen auf einem Parkplatz. Bei darauffolgender Untersuchung stellten sie geringe Mengen von Heroin sicher. Außerdem zeigte der Mann Beeinträchtigung durch Suchtmittel.
Auch das Auto war nicht seines
„Eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der Fahrtauglichkeit verweigerte der 30-Jährige“, so die Landespolizeidirektion. Weiters besaß der Lenker keinen gültigen Führerschein. Auch das Auto war nicht seines.
Schließlich wurde das Fahrzeug von der Besitzerin abgeholt. Laut ihren Angaben kenne sie den 30-Jährigen. Dennoch habe er sie zur Benützung des Autos nicht um Erlaubnis gefragt. Der 30-Jährige wird wegen des Verdachts auf unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen und strafbaren Handlungen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Weiters folgen verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen, weil der Mann durch Suchtmittel beeinträchtigt war, als er mit dem Auto fuhr. Auch die fehlende Lenkerberechtigung wird ihm zum Verhängnis.
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