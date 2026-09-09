Iran-Krieg endet unmittelbar nach Kongresswahlen

Erneut Probleme mit neuer Präsidentenmaschine

Davor hatte sich der Abflug des Republikaners ein aufgrund eines ungeplanten Sicherheitschecks an einer Notrutsche verzögert. Den Grund für die Überprüfung konnte oder wollte Trump den Reportern gegenüber nicht preisgeben. Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Maschine vom Typ Boeing 747 zu Problemen gekommen ist. Nach dem NATO-Gipfel in der Türkei war Trump erst in einem Täuschungsmanöver auf ein Militärflugzeug gewechselt, bevor er dann in Großbritannien in den neuen Jet aus Katar stieg.