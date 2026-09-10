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Tickets für zwei große Produktionen gewinnen

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10.09.2026 00:01
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(Bild: zVg)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Musical oder Operette? Beim Musiktheater Linz kommen in diesem Herbst Fans beider Genres auf ihre Kosten. Mit „Matilda – Das Musical“ und „Die Csárdásfürstin“ stehen zwei völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen große Bühnenproduktionen auf dem Programm. Die „Krone“ verlost für beide Vorstellungen jeweils 1x2 Karten.

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Wer sagt, dass Kinder die Welt nicht verändern können? Matilda beweist das Gegenteil. Die junge Heldin stellt sich mit Klugheit, Fantasie und einer gehörigen Portion Mut gegen Ungerechtigkeit – und gewinnt dabei nicht nur die Herzen ihrer Freundinnen und Freunde, sondern auch jene des Publikums.

„Roald Dahl’s MATILDA – DAS MUSICAL“ basiert auf dem Erfolgsroman von Roald Dahl und zählt zu den erfolgreichsten Musicals der vergangenen Jahrzehnte. Mit mitreißenden Songs, energiegeladenen Choreografien und einer Geschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut, den eigenen Weg zu gehen, richtet sich die Produktion an die ganze Familie.

Operettenklassiker voller Liebe und Humor 
Ganz andere Töne schlägt „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán an. Der Operettenklassiker verbindet große Gefühle, Humor, glitzernde Adelswelt und verruchtes Nachtlokal zu einer turbulenten Liebesgeschichte. Im Zentrum steht die gefeierte Chansonette Sylva Varescu, die sich in den Aristokraten Edwin verliebt. Doch ihre unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen drohen der Liebe im Weg zu stehen. Damit erzählt die Operette nicht nur eine romantische Geschichte, sondern auch von gesellschaftlichen Erwartungen und von Menschen, die selbst bestimmen wollen, wie und wen sie lieben.

(Bild: zVg)

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ verlost für beide Produktionen jeweils zwei Tickets:

  • „Matilda – Das Musical“: 2 Karten für die Vorstellung am 1. November 2026 um 17 Uhr,
  • „Die Csárdásfürstin“: 2 Karten für die Vorstellung am 12. November 2026 um 19.30 Uhr,

Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 5.10. 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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