Tickets für zwei große Produktionen gewinnen

Operettenklassiker voller Liebe und Humor

Ganz andere Töne schlägt „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán an. Der Operettenklassiker verbindet große Gefühle, Humor, glitzernde Adelswelt und verruchtes Nachtlokal zu einer turbulenten Liebesgeschichte. Im Zentrum steht die gefeierte Chansonette Sylva Varescu, die sich in den Aristokraten Edwin verliebt. Doch ihre unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen drohen der Liebe im Weg zu stehen. Damit erzählt die Operette nicht nur eine romantische Geschichte, sondern auch von gesellschaftlichen Erwartungen und von Menschen, die selbst bestimmen wollen, wie und wen sie lieben.