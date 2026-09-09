Mit 43! Handball-Legende stirbt an Geburtstag

Mit gerade erst 43 Jahren und dann auch noch ausgerechnet an ihrem Geburtstag: Die spanische Handball-Legende Silvia Ederra ist gestern nach langer schwerer Krankheit gestorben! Während ihrer mehr als zwei Jahrzehnte überdauernden Karriere gewann sie fünf spanische Meisterschaften, fünf Supercups und drei Cup-Titel ...