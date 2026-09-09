Mit 43! Handball-Legende stirbt an Geburtstag

Mit gerade erst 43 Jahren und dann auch noch ausgerechnet an ihrem Geburtstag: Die spanische Handball-Legende Silvia Ederra ist gestern nach langer schwerer Krankheit gestorben! Während ihrer mehr als zwei Jahrzehnte überdauernden Karriere gewann sie fünf spanische Meisterschaften, fünf Supercups und drei Cup-Titel ...
Über viele Jahre war die ob ihrer Widerstandsfähigkeit und Kampfkraft auch „La Roca“ („Fels“) genannte Ederra ein fester Bestandteil der Übermannschaft von Bera Bera, mit der sie beinahe alles gewann, was es zu gewinnen gab.
Eine Ischiasschädigung, die sie sich bei einem Autounfall zugezogen hatte, ließ sie zwar enervierend lange ausfallen, aber entsprechend ihres Spitznamens gab sie nie auf und nahm jeden Kampf an.
Kampf um ihre Gesundheit
Allein den Kampf um ihre Gesundheit und ihr Leben konnte sie letztlich nicht für sich entscheiden, auch wenn sie sich von einer Krebs-Operation zunächst noch gut zu erholen schien.
So war sie im August 2024 bereits drei Tage nach dem Eingriff aus dem Spital entlassen worden – wo andere drei Wochen lang weiterbetreut werden müssen. Doch das Glück sollte nicht mehr allzu lange währen ...
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