Sechs Jahre Haft für Kriminaltouristen (46)

Von Juli bis August vergangenen Jahres zog der 46-jährige „Kriminaltourist“ eine Spur der Verwüstung quer durch Vorarlberg. In neun Wohnstätten brach er ein. Der Beutewert beträgt mindestens 14.000 Euro. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zum gestohlenen Geld kommt der Sachschaden durch aufgebrochene Türen und zerschlagene Scheiben noch dazu. Ganz zu schweigen von jenem Schaden, den keine Versicherung ersetzt: das Wissen der Opfer, dass Fremde in ihren intimsten Räumen herumwühlten. Ein Komplize soll auch dabei gewesen sein. Doch wer, das weiß angeblich nur der Angeklagte selbst, und der gibt einen Namen an, der sich als frei erfunden herausstellt.