Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbrüche in Serie

Sechs Jahre Haft für Kriminaltouristen (46)

Vorarlberg
10.09.2026 05:00
War viel beschäftigt: Der 46 Jahre alte Angeklagte räumte diverse Wohnstätten im Ländle leer.
War viel beschäftigt: Der 46 Jahre alte Angeklagte räumte diverse Wohnstätten im Ländle leer.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Neun Vorarlberger Familien erwartete nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub das reinste Chaos: Ein einschlägig vorbestrafter Albaner war in ihre Wohnungen eingebrochen. Am Mittwoch musste sich der Mann deswegen vor Gericht verantworten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von Juli bis August vergangenen Jahres zog der 46-jährige „Kriminaltourist“ eine Spur der Verwüstung quer durch Vorarlberg. In neun Wohnstätten brach er ein. Der Beutewert beträgt mindestens 14.000 Euro. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn zum gestohlenen Geld kommt der Sachschaden durch aufgebrochene Türen und zerschlagene Scheiben noch dazu. Ganz zu schweigen von jenem Schaden, den keine Versicherung ersetzt: das Wissen der Opfer, dass Fremde in ihren intimsten Räumen herumwühlten. Ein Komplize soll auch dabei gewesen sein. Doch wer, das weiß angeblich nur der Angeklagte selbst, und der gibt einen Namen an, der sich als frei erfunden herausstellt.

DNA-Spuren an den Tatorten hatten eindeutig zu dem nun angeklagten Albaner geführt. Er wurde per europäischem Haftbefehl gesucht. Seit März dieses Jahres befindet sich der 46-Jährige nun in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Feldkirch. In Handschellen wird der mehrfach vorbestrafte Einbrecher, der bereits wegen einschlägiger Delikte in Schweden und Dänemark hinter Gittern saß, in den Verhandlungssaal geführt. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin des Schöffensenats, wie er sich sein zukünftiges Leben vorstelle, gibt sich der zweifache Vater reumütig. „Natürlich möchte ich mich ändern, schließlich habe ich zwei Kinder.“

Familien werden kein Geld sehen
Es klingt wie eine Floskel, denn im nächsten Atemzug erkennt der Kriminelle den Großteil des Schadens gar nicht an. Dabei schrammt dieser, inklusive der von Versicherungen bereits ersetzten Summen, an 40.000 Euro. Staatsanwältin Konstanze Erath lässt sich davon nicht beeindrucken. „Es ist gleichgültig, was der Angeklagte betragsmäßig anerkennt, denn er wird keinen Cent zurückbezahlen können.“

Für die neun betroffenen Familien bedeutet das: Auch ein Schuldspruch wird ihnen ihr Geld nicht zurückbringen. Der Mann ist spielsüchtig, sitzt auf 12.000 Euro Kreditschulden. Am Ende fällt ein Urteil, das die Vorgeschichte des Mannes widerspiegelt: sechs Jahre Freiheitsstrafe. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Trotzdem wartet mit der Schweiz das nächste Land, das mit diesem Mann noch eine Rechnung offen hat. Ein Auslieferungsantrag steht bereits.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
10.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 18°
Symbol wolkig
Bludenz
13° / 21°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 21°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
144.137 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.727 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Vorarlberg
Sport Tv Logo
Duell gegen den GAK
„Für Altach gibt es keine leichten Gegner!“
Schulden angehäuft
Bodenleger-Betrieb rutscht in die Pleite
Auch in Vorarlberg
Immer mehr schwere Unfälle mit E-Scootern
Schönste Wanderrouten
Vom Walserdorf zum Gipfelglück
Starker Auftakt
Ländle-Duo im Duell mit den Klinger-Schwestern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf