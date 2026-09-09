ORF-Gebühren sollen sinken, aber um wie viel?

„Das finde ich unseriös“

„Der Vorschlag einer völligen Abschaffung der Haushaltsabgabe so wenige Tage vor dem Zukunftsforum ist populistisch“, meint dazu die Neos-Mediensprecherin Henrike Brandstötter. Eine mögliche Senkung in den Raum zu stellen, „ohne konkrete Beträge zu nennen, finde ich unseriös“, zeigt sich die Nationalrätin verwundert. Sie selbst sei auch kein „allzugroßer Fan“ dieses Finanzierungsmodells, aber „von allen schlechten Möglichkeiten, ist die Haushaltsabgabe noch die beste“. Denn Unternehmen wenden sich ganz automatisch jenen zu, die das Geld bringen. Würde das Geld aus dem Budget kommen, wie es die ÖVP vorschlägt, wäre das laut Brandstötter eben die Politik und nicht das Publikum.