Sind die Schulungen des AMS wirklich „unsinnig“?

Tatsächlich gelten in Schulung befindliche Personen nicht als arbeitslos. Das AMS weist diese aber extra aus. „Ein Kurs wird nicht zugewiesen, weil dort noch freie Plätze sind oder man statistische Werte verändern möchte. Maßgeblich ist, dass die Chancen auf eine Arbeitsstelle für die Person aus unserer Sicht verbessert werden“, entgegnet AMS-Sprecherin Martina Fischlmayr. Die Einschätzungen der Betroffenen könnten da aber ganz unterschiedlich sein. „Deshalb ist es wichtig, Bedenken frühzeitig im Beratungsgespräch zu äußern und nachvollziehbar zu begründen.“