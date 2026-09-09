Rybakina: Halbfinal-Einzug mit „Zuckerl“

„Es war ein Kampf in mir“

„Es ist nur eine Nummer. Ich stehe im Halbfinale und will gewinnen“, sagte Rybakina über den Sprung an die Spitze der Rangliste am kommenden Montag und zeigte keine großen Emotionen. Sie sei nicht glücklich über die frühe Ansetzung um 11.30 Uhr gewesen. „Sonne, Schatten. Es war ein Kampf in mir. Ich bin froh, dass ich alle negativen Gedanken weggeschoben habe.“