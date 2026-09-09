Premiere für ein Festival der kulturellen Vielfalt

Die Idee hinter der Veranstaltungsreihe ist es, jungen Kulturschaffenden eine Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit auch abseits der großen Städte zu präsentieren. „DOM:A steht für ein kulturelles Zuhause, das regional verwurzelt, zweisprachig gelebt und grenzüberschreitend gedacht ist“, so Projektleiterin Natalija Hartmann. Der Name DOM:A ist bewusst mehrdeutig gewählt: „DOM“ verweist auf den Kulturni dom als Ausgangspunkt, gleichzeitig bedeutet „dom/doma“ auf Slowenisch „zu Hause“ und steht für einen Ort der Begegnung und Vielfalt. Das abschließende A steht zusätzlich für Austria und verbindet die österreichische Verankerung mit der slowenischen Sprache und Kultur sowie dem grenzüberschreitenden Alpen-Adria-Raum.