Hollywood sorgt auch in Kärnten für Kino-Hype

Ticket reservieren, Popcorn kaufen und für ein paar Stunden in eine andere Welt eintauchen: ein Kinobesuch ist für viele Menschen mehr, als in einem dunklen Raum sitzen und auf eine große Leinwand starren. Das freut auch die Kärntner Kinos, die auf einen Rekordsommer zurückblicken.
Für die einen ist es ein regelmäßiger Bestandteil in der Freizeitplanung, für die anderen der Plan B bei schlechtem Wetter: das Kino. Doch egal ob leidenschaftlicher Filmliebhaber oder Gelegenheits-Besucher – die Kärntner Kinos freuen sich über die zahlreichen Besuche und blicken auf einen Rekordsommer zurück. Allein in den Monaten Juli und August besuchten rund 140.000 Menschen einen der zwölf heimischen Kinobetriebe.
Christof Papousek, Branchensprecher der Kärntner Kinos der Wirtschaftskammer Kärnten, weiß, worauf es ankommt: „Wir merken, dass gute Filme die Menschen ins Kino bringen. Besonders erfreulich ist, dass nicht nur die großen internationalen Blockbuster ihr Publikum finden. Die Mischung macht es - vom Hollywoodfilm über österreichische Produktion bis hin zum Programmkino.“
Film-Vielfalt bringt Erfolg
Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Kassenschlagern des diesjährigen Kino-Sommers: Die Hollywood-Blockbuster „Spider-Man: Brand New Day“ und „Die Odyssee“ wurden gemeinsam mit der deutschen Kriminalkomödie „Steckerlfischfiasko“ kärntenweit am meisten besucht.
Im Vorjahr war „Kanu des Manitu“ der unangefochtene Publikumsliebling – über 900.000 Personen besuchten die Fortsetzung der deutschen Abenteuer-Komödie von Michael „Bully“ Herbig.
Das Kinogehen hat lange Tradition und konnte sich trotz einschneidender Veränderungen in der Film- und Medienbranche im Laufe der Zeit immer wieder durchsetzen. „Einmal hieß es, das Fernsehen werde ihm den Rang ablaufen, später war es die Videokassette, heute sind es die Streamingdienste. Trotzdem gehen die Menschen ins Kino. Denn es macht einen Unterschied, ob ich einen Film nebenbei zu Hause sehe oder mich bewusst auf einen Abend und eine Geschichte einlasse“, so Papousek.
Filmerlebnis zum kleinen Preis
Filmliebhaber kommen am Samstag auf ihre Kosten: Mehr als 100 Kinos in ganz Österreich bieten Vorstellungen zum vergünstigten Preis von 5,90 Euro an – auch die Kärntner Kinos nehmen an der Aktion teil. Welche Filme bei der Aktion gespielt werden, entscheiden die teilnehmenden Betriebe selbst.
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