Hollywood sorgt auch in Kärnten für Kino-Hype

Das Kinogehen hat lange Tradition und konnte sich trotz einschneidender Veränderungen in der Film- und Medienbranche im Laufe der Zeit immer wieder durchsetzen. „Einmal hieß es, das Fernsehen werde ihm den Rang ablaufen, später war es die Videokassette, heute sind es die Streamingdienste. Trotzdem gehen die Menschen ins Kino. Denn es macht einen Unterschied, ob ich einen Film nebenbei zu Hause sehe oder mich bewusst auf einen Abend und eine Geschichte einlasse“, so Papousek.