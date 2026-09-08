Motorradlenker (35) stirbt bei tragischem Unfall

Wieder ein tragischer Unfall auf Kärntens Straßen: Bei einem Überholmanöver kollidierte ein 35-jähriger tschechischer Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw.
Am frühen Dienstagnachmittag war ein 35-jähriger Tscheche mit seinem Motorrad auf der Silberegger Straße bei Guttaring unterwegs, als es zu einem folgenschweren Unfall kam. Beim Überholen krachte er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.
Obwohl gleich Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet wurden und versucht wurde, den Mann zu reanimieren, verstarb der 35-Jährige noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Lenker blieb jedoch völlig unverletzt.
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