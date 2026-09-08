Heißer Dienstag endet mit Schauer und Gewitter

Am wärmsten im Osten

Im Osten und Süden hält sich die warme Luft am Mittwoch zunächst noch etwas länger, im Südosten sind noch einmal 25 bis knapp 30 Grad möglich. Im Großteil Österreichs ist der Temperatursturz aber deutlich zu spüren: Mehr als 14 bis 24 Grad sind dann nicht mehr drin.