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Nach 33 Grad

Heißer Dienstag endet mit Schauer und Gewitter

Österreich
08.09.2026 18:00
Erst 33 Grad, dann ziehen Gewitter auf.
Erst 33 Grad, dann ziehen Gewitter auf.(Bild: Konstantin Aksenov - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Dienstag hat Österreich noch einmal einen richtigen Hochsommertag beschert. Vor allem im Osten und Süden wurde es bei viel Sonnenschein richtig heiß, in der Osthälfte wurden sogar bis zu 33 Grad erreicht. Doch ausgerechnet am Abend zeigen sich im Westen bereits die ersten Vorboten eines deutlichen Wetterwechsels.

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Während der Abend im Osten und Süden noch lange trocken und warm verläuft, wird es im Westen zunehmend unbeständig. Im westlichen Bergland und im Südwesten bilden sich bereits ab dem späten Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Die Gewitterneigung nimmt dann auch am Abend weiter zu.

Kaltfront im Anmarsch
Denn in der Nacht breiten sich die Wolken weiter aus. Damit endet der wohl letzte richtig heiße Tag vorerst. Am Mittwoch erreicht eine Kaltfront Österreich und bringt deutlich mehr Schauer und Gewitter. Besonders im Westen und an der Alpennordseite startet der neue Tag bereits nass.

Am wärmsten im Osten
Im Osten und Süden hält sich die warme Luft am Mittwoch zunächst noch etwas länger, im Südosten sind noch einmal 25 bis knapp 30 Grad möglich. Im Großteil Österreichs ist der Temperatursturz aber deutlich zu spüren: Mehr als 14 bis 24 Grad sind dann nicht mehr drin.

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