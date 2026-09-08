Junger E-Scooter-Fahrer raste auf Polizistinnen zu

Ein Jugendlicher ignorierte in Purkersdorf die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr direkt auf eine Beamtin zu. Sie konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Eine zweite Polizistin wurde bei dem Einsatz verletzt.
Wilde Szenen spielten sich abseits einer Großveranstaltung in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten ab. Ein junger E-Scooter-Fahrer hätte dabei beinahe eine Polizistin niedergemäht.
Aber der Reihe nach: Nach Beschwerden von Anrainern wurden Beamte aus dem Raum Wienerwald zum Einsatzort gerufen. Einer der minderjährigen E-Scooter-Lenker ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen.
Beamtin packte Flüchtenden am Arm
Auf seiner Flucht fuhr der Jugendliche direkt auf eine Polizistin zu. Nur mit einem Sprung zur Seite konnte sie eine Kollision verhindern. Gleichzeitig griff eine zweite Beamtin ein und packte den Flüchtenden am Arm.
Der Jugendliche und die Polizistin kamen dabei zu Sturz. Die Beamtin wurde verletzt. Gegen den Lenker wurde neben den festgestellten Verwaltungsübertretungen auch Anzeige wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt erstattet.
36 Anzeigen bei einer Kontrolle
Der Zwischenfall ereignete sich im Zuge verstärkter E-Scooter-Kontrollen des Bezirkspolizeikommandos St. Pölten-Land. Der Schwerpunkt liegt derzeit im Raum Purkersdorf. Besonders achten die Beamten auf minderjährige Fahrer sowie technisch leistungsstarke oder nicht vorschriftsmäßige Fahrzeuge.
Bei einer einzigen Schwerpunktkontrolle wurden 36 Anzeigen gegen Lenker und deren Erziehungsberechtigte erstattet. Bei den bisherigen Kontrollen waren die angehaltenen Minderjährigen zwischen elf und 15 Jahre alt.
Manche Scooter gelten als Motorfahrräder
Bei mehreren kontrollierten E-Scootern stellten die Beamten technische Eigenschaften fest, aufgrund derer die Fahrzeuge rechtlich als Motorfahrräder gelten. Damit sind unter anderem eine Zulassung, eine Haftpflichtversicherung und eine entsprechende Lenkberechtigung erforderlich.
Die Polizei appelliert an Eltern und Erziehungsberechtigte, vor der Überlassung eines E-Scooters dessen technische Eigenschaften und die geltenden Bestimmungen zu überprüfen.
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