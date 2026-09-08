Appell an die EU: Schluss mit der Käfighaltung

Ein Leben auf engstem Raum, hinter Gittern, ohne die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, ein Nest zu bauen, zu scharren oder einfach ein paar Meter zu laufen: Für Millionen Nutztiere in Europa ist genau das noch immer traurige Realität. Sie können ihr gesamtes Leben nicht ausweichen, nicht davonlaufen, nicht selbst entscheiden, wohin sie gehen. Und während wir über Tierwohl diskutieren, warten sie weiter hinter engen Gittern.