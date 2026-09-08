Preisschock: „Kultur-Euro“ auf jedes Wiener Event

Wirklich fix ist beim kommenden Wiener „Kultur-Euro“ vorerst noch wenig – außer, dass es fast nie bei einem Euro bleiben wird, der schon bald auf jeden Ticketkauf aufgeschlagen wird. Die Steuer, die seit der Abschaffung der damaligen ORF-Gebühren mit ihrer GIS-Landesabgabe im Jahr 2024 als ständiger Wiedergänger durch die Wiener Kulturpolitik gegeistert ist, kommt nun fix, so viel steht allerdings auch fest.