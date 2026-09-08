Rathaus und IGGÖ gemeinsam gegen Extremismus

Debatte über politischen Islam bleibt

Brisant ist das Statement auch vor dem aktuellen politischen Hintergrund. Die Diskussion über ein Verbot des politischen Islams und islamistischer Organisationen hat zuletzt an Schärfe gewonnen. Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte dabei auch die IGGÖ angesprochen und von ihr eine klare Abgrenzung bei Radikalisierung und Extremismus verlangt. Zusätzlich sorgt der Fall eines in Wien verurteilten IS-Anhängers für Debatten: Der 20-Jährige hatte ein Deradikalisierungs-Programm durchlaufen und wurde am 3. September bei einem Polizeieinsatz in Istanbul erschossen, nachdem er das Feuer auf Beamte eröffnet hatte.