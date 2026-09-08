Normalität für Familien mit schwer kranken Kindern

Heute bietet die Arche 13 Ferienwochen pro Jahr an. Bis zu vier betroffene Familien können gleichzeitig aufgenommen werden. Knapp 350 Familien wurden in den zehn Jahren mittlerweile begleitet. Sie zahlen je nach Einkommen nur einen kleinen Selbstbehalt, der Großteil der tatsächlichen Kosten für die pflegerischen und therapeutischen Angebote wird vom Verein übernommen und rein über Spenden finanziert. „Mit keinem Geld der Welt kann man die Atmosphäre kaufen, die hier geschaffen wird“, lautet etwa die Rückmeldung einer Familie. Ein Satz, der das Besondere der „Arche Herzensbrücken“ wohl perfekt beschreibt.