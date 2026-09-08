Wenn der Urlaub ein unliebsames Nachspiel hat

Auch der heißeste Sommer geht irgendwann zu Ende. Viele Steirer müssen sich dieser Tage mit mühsamen Nachwehen herumschlagen. Ein Überblick über die wichtigsten Reise-Konfliktfelder, und wie man sie umschiffen kann.
Eines vorab: Den Löwenanteil der Beschwerden, die im heurigen Jahr bei der steirischen Arbeiterkammer eingetrudelt sind, machen Probleme mit Fluglinien aus. Das war nicht immer so, erinnert sich Herbert Erhart, AK-Experte für Reiserecht und Konsumentenschutz, zurück: Jahrzehntelang hielten sich klassische Ärgernisse bei Pauschalreisen einigermaßen die Waage, „das Hotel war nicht in Ordnung, der Strand grauslich, die Umgebung zu laut“. Solche Fälle gehen anteilsmäßig zurück, bei Konflikten mit Fluglinien geht es dafür ans Eingemachte.
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