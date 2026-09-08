Wenn der Urlaub ein unliebsames Nachspiel hat

Eines vorab: Den Löwenanteil der Beschwerden, die im heurigen Jahr bei der steirischen Arbeiterkammer eingetrudelt sind, machen Probleme mit Fluglinien aus. Das war nicht immer so, erinnert sich Herbert Erhart, AK-Experte für Reiserecht und Konsumentenschutz, zurück: Jahrzehntelang hielten sich klassische Ärgernisse bei Pauschalreisen einigermaßen die Waage, „das Hotel war nicht in Ordnung, der Strand grauslich, die Umgebung zu laut“. Solche Fälle gehen anteilsmäßig zurück, bei Konflikten mit Fluglinien geht es dafür ans Eingemachte.