Napolis McTominay erfolgreich am Herzen operiert

McTominay soll nun zwei Wochen pausieren, um sich zu schonen, bevor er wieder ins Training einsteigt. Der italienische Meister der Saison 2024/2025 sprach Anfang des Monats von einer Ausfallzeit von etwa einem Monat. Der Mittelfeldspieler musste sich wegen einer „leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung“ einem korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA) unterziehen, erklärte der Klub damals. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird gezielt Gewebe im Herzen verödet, das für die Entstehung von Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist.