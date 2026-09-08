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Napolis McTominay erfolgreich am Herzen operiert

Fußball International
08.09.2026 19:11
Scott McTominay
Scott McTominay(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Scott McTominay vom italienischen Erstligisten SSC Napoli ist erfolgreich wegen einer Herzrhythmusstörung operiert worden. Der 29-jährige schottische Fußball-Nationalspieler habe sich wie geplant in Manchester einem nötigen Eingriff unterzogen, teilte der Verein mit. Dieser sei „vollständig erfolgreich verlaufen“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

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McTominay soll nun zwei Wochen pausieren, um sich zu schonen, bevor er wieder ins Training einsteigt. Der italienische Meister der Saison 2024/2025 sprach Anfang des Monats von einer Ausfallzeit von etwa einem Monat. Der Mittelfeldspieler musste sich wegen einer „leichten, gutartigen Herzrhythmusstörung“ einem korrigierenden Eingriff mittels Ablation (PFA) unterziehen, erklärte der Klub damals. Bei diesem minimalinvasiven Verfahren wird gezielt Gewebe im Herzen verödet, das für die Entstehung von Herzrhythmusstörungen verantwortlich ist.

McTominay steht bei Napoli seit Sommer 2024 unter Vertrag. Zuvor spielte er sieben Jahre für Manchester United. Seinem derzeitigen Verein verhalf er zum Gewinn der italienischen Meisterschaft. Bei der diesjährigen WM in den USA, Kanada und Mexiko schied McTominay mit Schottland in der Gruppenphase aus.

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