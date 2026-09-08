Seine verzweifelten Eltern zeigten ihn 2025 an

Jener 20-jährige Wiener, der am 3. September in Istanbul von der Polizei erschossen wurde, hatte in der Türkei einen Terroranschlag im Namen des IS geplant. Seit 2024 hatte sich der Mann per Internet zu radikalisieren begonnen. Weswegen ihn seine Eltern schließlich sogar angezeigt hatten.
Der 20-jährige IS-Fanatiker hatte – vermutlich schon über Monate hindurch – einen Terroranschlag in der Türkei geplant, die dortige Polizei von seinen grauenhaften Plänen erfahren. Und versucht, den brandgefährlichen Mann am 3. September zu verhaften. Woraufhin er auf die Beamten feuerte; und in der Folge erschossen wurde.
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