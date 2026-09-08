Wladimir Putin gibt „Versprechen“ für Europa ab

Selenskyj spricht von „anständigen Ideen“ der USA

Laut Angaben des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj haben die US-Unterhändler mehrere „anständige Ideen“ zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er teilte am Dienstag in einem WhatsApp-Gruppenchat mit, ein nächstes trilaterales Treffen könne in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder der Schweiz stattfinden, wobei unter anderem Getreidelieferungen und die Energieinfrastruktur besprochen werden sollten. Laut der Nachrichtenagentur AFP hofft Selenskyj zudem auf ein Treffen mit Trump noch im September.