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Wladimir Putin gibt „Versprechen“ für Europa ab

Außenpolitik
08.09.2026 18:33
Russlands Präsident Wladimir Putin gibt sich weiterhin siegesgewiss in der Ukraine. Gegen Europa ...
Russlands Präsident Wladimir Putin gibt sich weiterhin siegesgewiss in der Ukraine. Gegen Europa will er „keine aggressiven Pläne“ haben.(Bild: APA/AFP/POOL/Maxim Shemetov)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kremlchef Wladimir Putin hält trotz der erneuten Diplomatie-Offensive der Vereinigten Staaten offenbar an seinen Kriegszielen in der Ukraine fest. Doch während eines Telefonats mit US-Präsident Donald Trump gab der russische Präsident laut Angaben aus Moskau ein „Versprechen“ für Europa ab.  

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Putin habe Trump zugesichert, keine „aggressiven Pläne“ in Bezug auf Europa zu haben, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow am Dienstag gegenüber Journalisten. Der Staatschef habe Trump zudem eine „objektive und ausführliche Analyse der Vorgänge auf dem Schlachtfeld“ gegeben. Putin habe dabei ausgeführt, was die USA „real für ein baldiges Ende der Kampfhandlungen tun können“.

Komplette Wiederherstellung der Beziehungen?
Moskau sei von Trump eine komplette Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den USA, für den Fall eines Endes des Ukraine-Konflikts, in Aussicht gestellt worden. Besprochen worden seien auch weitere Austausche von Gefangenen. Das Gespräch dauerte laut Uschakow etwa eine Stunde.

Washington bemüht sich seit Längerem einen Friedensschluss zwischen den beiden Kriegsparteien zu erreichen. US-Sondervermittler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner reisten am vergangenen Wochenende zu Gesprächen nach Moskau und Kiew. Nennenswerte Fortschritte in Richtung einer Friedenslösung wurden nicht bekannt.

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Selenskyj spricht von „anständigen Ideen“ der USA
Laut Angaben des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj haben die US-Unterhändler mehrere „anständige Ideen“ zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er teilte am Dienstag in einem WhatsApp-Gruppenchat mit, ein nächstes trilaterales Treffen könne in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder der Schweiz stattfinden, wobei unter anderem Getreidelieferungen und die Energieinfrastruktur besprochen werden sollten. Laut der Nachrichtenagentur AFP hofft Selenskyj zudem auf ein Treffen mit Trump noch im September.

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