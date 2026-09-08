Hühnerfarm mitten in Tiroler Naherholungsgebiet

Unerträgliche Geruchsimmissionen

Die Gegner befürchten unter anderem „unerträgliche Geruchsimmissionen“. „Hühnerkot, der in beträchtlichen Mengen anfallen wird, ist durch seinen stechenden Ammoniakgeruch geruchsintensiv. Dies führt zu massiven Geruchsbelästigungen, die das Wohnen und den Aufenthalt im Naherholungsgebiet Lehen/St. Veit erheblich beeinträchtigen“, heißt es etwa in einer Petition, die die Bürgerinitiative dem Bauausschuss übergeben hat. Auch eine Online-Petition wurde gestartet. Jetzt sind Gutachter am Zug.

Online-Petition

Wer die Petition unterschreiben will, kann dies unter folgendem Link tun: openpetition.org/huehnerfarmtelfs