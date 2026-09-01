Gewessler im Talk

„Ein Gesetz, das nicht wirkt? Schaffe ich auch!“

Katia Wagner
01.09.2026 05:45
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In der nächsten Ausgabe von „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“ stellt sich Grünen-Chefin Leonore Gewessler von den Grünen den Fragen von krone.tv-Infoleitung Katia Wagner und Christian Nusser, Politik-Chef der „Krone“. Wie schätzt sie die Klimawandel-Skepsis der FPÖ-Wähler ein, fühlt sie sich durch ihre Arbeit als Ministerin Mitschuld am mauen Budget – und was wirft sie ihrem Nachfolger Norbert Totschnig vor?

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