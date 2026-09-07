Mehr Geld für Deutsch als Integrationsbonus

Fixer Mindestsatz für Kinder in allen Ländern

Für Kinder soll es den Spielraum für Länder nicht mehr geben, sondern nur einen fixen Mindestsatz, den die SPÖ-Ministerin intern als Zukunftssicherungspaket bezeichnet. Dieser ist eben zweigeteilt in eine Geldleistung und Sachleistung. Zusätzlich soll es für Kinder in Haushalten mit geringem Einkommen, die aber über der Sozialhilfegrenze liegen, eine sogenannte Teilhabekarte geben. Sie soll Zugang zu Produkten wie Schul,- Sport- und Hygieneartikeln sowie Lernunterstützung oder Ferienaktivitäten in Vereinen erleichtern. Dafür sind ab 2027 60 Millionen Euro jährlich vorgesehen.