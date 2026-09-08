Diese steirischen Florianis sind wahre Alleskönner

Flughafen, Autobahn, Schiene, Mur und zahlreiche Gewerbebetriebe: Kaum eine andere Feuerwehr in der Region steht vor einem derart vielfältigen Einsatzspektrum wie die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz. Hinter der Einsatzbereitschaft rund um die Uhr stehen Menschen, die ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen. Und ein extrem stolzer Kommandant.