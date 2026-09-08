Diese steirischen Florianis sind wahre Alleskönner

Flughafen, Autobahn, Schiene, Mur und zahlreiche Gewerbebetriebe: Kaum eine andere Feuerwehr in der Region steht vor einem derart vielfältigen Einsatzspektrum wie die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz. Hinter der Einsatzbereitschaft rund um die Uhr stehen Menschen, die ihre Freizeit opfern, um anderen zu helfen. Und ein extrem stolzer Kommandant.
Wenn in Feldkirchen bei Graz die Sirene heult, kann niemand vorhersagen, was die Einsatzkräfte erwartet. Ein Unfall auf der A9 oder der A2? Ein Zwischenfall auf dem Flughafen Thalerhof? Ein technischer Einsatz auf der S-Bahnstrecke? Ein Notfall auf der Mur? Oder doch ein Brand in einem Gewerbebetrieb?
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