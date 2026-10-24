WAC-Trainer Schmid: „Ich bin kein Magier“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Es war ein total kompliziertes Spiel. Es ist so wichtig, dass man sich auf sein Spiel verlässt. In der ersten Hälfte waren wir ein bisschen zu kompliziert, die Lösungen waren nicht die besten. Ich glaube, dass wir von der 45. bis zur 50. Minute das Spiel eigentlich schon entscheiden müssen. Dass es erst das späte Tor war, ist der Situation geschuldet, aber absolut verdient. Das Tor war große Klasse. Erstens ist die Flanke großartig und wie er (Sohn Konstantin, Anm.) sich dann durchsetzt. Auch dass sich Konstantin belohnt hat, ist, was er sich verdient hat, weil er in den letzten Wochen überragend gespielt hat.“