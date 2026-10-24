WAC-Trainer Schmid: „Ich bin kein Magier“

Manfred Schmid erlebte bei der Rückkehr zu Ex-Klub Hartberg einen bitteren Abend, verlor mit dem WAC verdient mit 0:1. Hier gibt es die Stimmen zum Spiel.
Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Es war ein total kompliziertes Spiel. Es ist so wichtig, dass man sich auf sein Spiel verlässt. In der ersten Hälfte waren wir ein bisschen zu kompliziert, die Lösungen waren nicht die besten. Ich glaube, dass wir von der 45. bis zur 50. Minute das Spiel eigentlich schon entscheiden müssen. Dass es erst das späte Tor war, ist der Situation geschuldet, aber absolut verdient. Das Tor war große Klasse. Erstens ist die Flanke großartig und wie er (Sohn Konstantin, Anm.) sich dann durchsetzt. Auch dass sich Konstantin belohnt hat, ist, was er sich verdient hat, weil er in den letzten Wochen überragend gespielt hat.“
Manfred Schmid (WAC-Trainer): „Schade, dass wir den Punkt nicht mitgenommen haben. Wir haben bis zur 20. Minute gebraucht, bis wir reingekommen sind, dann haben wir aber gut reagiert, gut mitgespielt. Mit der ersten Hälfte kann man zufrieden sein. In der zweiten Hälfte waren wir nur noch Passagier. Wir hatten Probleme im verteidigen, natürlich ist das auch eine mentale Geschichte, wenn du so lange nicht gewinnst, verunsichert bist. Es dauert, das geht nicht von heute auf morgen, ich bin Fußballtrainer und kein Magier. Aber ich weiß schon, dass viel zu tun ist.“
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