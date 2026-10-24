PSV fixiert Heim-Aufstieg, Sanjindo im Final Four

Ebenso in Nöte kam der PSV Salzburg beim Zweitliga-Heimfinale gegen Rapso Linz. Weil Bosch ebenso kurzfristig ausfiel, wie auch Miljkovic kein Thema war, musste man kreativ werden. Auch deshalb stieg Andreas Tiefgraber als Fighting Coach auf die Matte. Am Ende machte Gregor Marx im Schwergewicht den 8:6-Sieg klar. „Wäre es in den Stichkampf gegangen und die falsche Klasse gelost worden, hätten wir sicher verloren“, wusste Obmann Ronny Tiefgraber. Damit steht auch fest, dass die „Bullen“ kommendes Jahr wieder in der Bundesliga vertreten sind. Dritter wurde Kirchham durch ein 9:5 gegen Wimpassing.