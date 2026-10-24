Während der Reinigung: Unfall auf Sommerrodelbahn

Die Kontrolle verloren

Was war passiert: Ein Rumäne (44) war gerade dabei, die wie eine Rutsche konzipierte Bahn zu reinigen. Zwischenzeitlich wahren eine 55-Jährige und ein 59-Jähriger aus Österreich kurz vor 14 Uhr auf der Bahn unterwegs. „Da die Bahn noch nicht vollständig gereinigt war, verloren die beiden Personen die Kontrolle über ihre Rodel“, erläutert die Polizei den Hergang.