Während der Reinigung: Unfall auf Sommerrodelbahn

Bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Leutasch in Tirol wurde am Samstag eine 55-jährige Frau erheblich verletzt. Die Österreicherin war mit zwei Männern kollidiert. Der Unfall passierte während Reinigungsarbeiten. Dazu laufen Erhebungen.
Wie kann es sein, dass die Bahn befahren wurde, obwohl die Reinigungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren? Diese Fragen gilt es nach dem Unfall am Samstag am frühen Nachmittag zu klären. Laut Polizei sind dazu noch Erhebungen im Gange.
Die Kontrolle verloren
Was war passiert: Ein Rumäne (44) war gerade dabei, die wie eine Rutsche konzipierte Bahn zu reinigen. Zwischenzeitlich wahren eine 55-Jährige und ein 59-Jähriger aus Österreich kurz vor 14 Uhr auf der Bahn unterwegs. „Da die Bahn noch nicht vollständig gereinigt war, verloren die beiden Personen die Kontrolle über ihre Rodel“, erläutert die Polizei den Hergang.
In der Folge kollidierte der 59-Jährige mit dem Rumänen. Die nachkommende 55-Jährige konnte auch nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit den beiden Männern zusammen. Die Frau erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Die Männer blieben laut Exekutive unverletzt.
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