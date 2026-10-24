„Wird immer größer“
Gewaltiger Tornado sucht Kroatiens Küste heim
Starkregen, Gewitter und Überschwemmungen halten derzeit die Adriaküste in Atem. Es gilt eine Wetterwarnung. Sorgen bereitet aber insbesondere eine gewaltige Windhose vor Poreč.
Gelbe Wetterwarnung für Istrien am Samstag: Meteorologen und Zivilschutz machten auf Starkregen, Gewitter und starken Wind aufmerksam. „In einigen Gebieten sind heftige Regengüsse in Verbindung mit Gewittern und vorübergehend starken Winden möglich. Es kann zu Überschwemmungen in städtischen Gebieten und zu Sturzfluten kommen“, lautete die Warnung von DHMZ.
Für große Aufregung sorgten Videos und Fotos eines Tornados, die von dem auf Wetterprognosen spezialisierten Verein „Istramet“ auf Facebook geteilt wurden. Dieser sei um die Mittagszeit von Poreč aus zu erkennen gewesen und habe sich der Küste immer weiter angenähert. „Dieses Ungetüm wird immer größer“, hieß es.
Achtung im Schiffsverkehr
Durch die aktuellen Wetterbedingungen sind Beeinträchtigungen im Schiffsverkehr möglich. Passagiere werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren. Am Sonntag heißt es dann wieder aufatmen – denn da dürfte sich die Lage laut Prognosen wieder bessern.
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