Gewaltiger Tornado sucht Kroatiens Küste heim

Für große Aufregung sorgten Videos und Fotos eines Tornados, die von dem auf Wetterprognosen spezialisierten Verein „Istramet“ auf Facebook geteilt wurden. Dieser sei um die Mittagszeit von Poreč aus zu erkennen gewesen und habe sich der Küste immer weiter angenähert. „Dieses Ungetüm wird immer größer“, hieß es.