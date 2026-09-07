Fan schlug Spieler mit der Faust nieder: Abbruch!

Die Polizei ermittelt bereits, neben dem 32-jährigen Spieler, dem jetzt ein Zahn fehlt, wurden bei der anschließenden Rauferei auch zwei weitere Personen verletzt. Bei Gegner Wartberg, den der Idioten-Fan scheinbar auf den Zuschauerrängen unterstützte, ist man fassungslos: „Wir werden in der nächsten Vorstandssitzung besprechen, was die Konsequenzen von uns für diesen Anhänger sind. Von der Polizei bekommt er sowieso eine Anzeige. Es tut mir für beide Vereine und für unseren Fußball leid“, meint Wartberg-Sektionsleiter Friedrich Mitterhumer.