Fan schlug Spieler mit der Faust nieder: Abbruch!

Völlige Eskalation nach einer roten Karte im Unterhaus! St. Mariens Dario Culjak wurde wegen Tätlichkeit ausgeschlossen und ging gerade vom Platz, als ein Fan auf den Rasen stürmte und ihm einen Zahn ausschlug! Anschließende Rangelei mit zwei weiteren Verletzten, Polizei ermittelt.
Unfassbare Szene im Match zwischen St. Marien und Wartberg in der 1. Klasse Ost! St. Mariens Dario Culjak wurde wegen eines Ellbogenschlags in der 91. Minute mit Glattrot vom Platz gestellt – doch was danach passierte, konnte keiner der 160 Zuschauer inkusive Schiedsrichter Aladin Midzic glauben!
„Ein Fan ist aufs Spielfeld gelaufen und hat den Spieler, der gerade am Weg zur Kabine war, mit der Faust zu Boden geschlagen. Daraufhin sind 40 Fans auf den Rasen gestürmt und eine Rangelei brauch aus. Ich habe das Spiel daraufhin abgebrochen und so etwas noch nie erlebt“, schildert der Unparteiische.
Die Polizei ermittelt bereits, neben dem 32-jährigen Spieler, dem jetzt ein Zahn fehlt, wurden bei der anschließenden Rauferei auch zwei weitere Personen verletzt. Bei Gegner Wartberg, den der Idioten-Fan scheinbar auf den Zuschauerrängen unterstützte, ist man fassungslos: „Wir werden in der nächsten Vorstandssitzung besprechen, was die Konsequenzen von uns für diesen Anhänger sind. Von der Polizei bekommt er sowieso eine Anzeige. Es tut mir für beide Vereine und für unseren Fußball leid“, meint Wartberg-Sektionsleiter Friedrich Mitterhumer.
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