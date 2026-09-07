Mann blieb nach Sturz mit E-Bike bewusstlos liegen

Sein Fahrradhelm bewahrte einen 32-jährigen Frankenburger nicht davor, dass er nach einem Sturz mit seinem E-Bike bewusstlos auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Schutzhelm dürfte ihn zumindest aber vor lebensgefährlichen Verletzungen bewahrt haben. Eine Rotkreuz-Mitarbeiterin, die den Unfall sah, leistete ihm sofort Erste Hilfe.
Ein 32-jähriger Einheimischer lenkte am Sonntag gegen 18.30 Uhr in Frankenburg sein E-Bike zur Kreuzung der Frankenburger Landesstraße. Dort wollte er nach links in Richtung Ortszentrum abbiegen.
Der Mann dürfte allerdings in die Kreuzung zu scharf nach links eingebogen sein, er stürzte und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Zeugin half dem Verletzten
Obwohl er einen Sturzhelm getragen hatte, blieb er bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Eine Rote Kreuz Mitarbeiterin wurde Zeugin des Unfalls, sie leistete sofort Erste Hilfe.
Der Verletzte wurde zur gegenüberliegenden Rettungsstation gebracht und dort von Sanitätern behandelt. Er war dann wieder ansprechbar und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.
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