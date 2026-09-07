Mann blieb nach Sturz mit E-Bike bewusstlos liegen

Sein Fahrradhelm bewahrte einen 32-jährigen Frankenburger nicht davor, dass er nach einem Sturz mit seinem E-Bike bewusstlos auf der Fahrbahn liegen blieb. Der Schutzhelm dürfte ihn zumindest aber vor lebensgefährlichen Verletzungen bewahrt haben. Eine Rotkreuz-Mitarbeiterin, die den Unfall sah, leistete ihm sofort Erste Hilfe.