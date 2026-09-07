15.047 Taferlklassler beginnen Abenteuer Schule

Das neue Schuljahr bringt für die Bildungseinrichtungen auch einige neue Herausforderungen. Da ist einmal das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. „Wir rechnen da aber eigentlich nicht mit besonders vielen Problemen, weil es die in den vergangenen Jahren auch nicht gab“, so Klampfer. Weigern sich die Mädchen und die Eltern, das Kopftuch abzunehmen, dann drohen Strafen zwischen 150 und 800 Euro, und die können durchaus mehrfach verhängt werden.