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Wetter stellt um: Heißer Abschied vom Hochsommer

Oberösterreich
07.09.2026 15:00
Viele Nutzpflanzen haben unter der Trockenheit gelitten.
Viele Nutzpflanzen haben unter der Trockenheit gelitten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Alle Hitzegeplagten werden beim Blick in die Wetterkarten wohl erleichtert aufatmen. Zwar soll es am Montag und Dienstag noch einmal bis zu 30 Grad bekommen, dann stellt das Wetter aber auf Herbst um. Der erhoffte Landregen ist aber nicht in Sicht.

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Beim Blick auf die Grundwasserkarte des Landes OÖ dominierten am Sonntag die Farben rot und orange. Lediglich zwei Messstellen waren im grünen Bereich – alle anderen Grundwasser wiesen einen sehr niedrigen oder niedrigen Stand auf. Doch wann kommt der lang ersehnte Niederschlag? „Eine lange Regenphase, die das seit Herbst 2024 bestehende Grundwasserdefizit behebt, ist nicht in Sicht. Es wird aber portionsweise Niederschlag geben“, erklärt Michael Butschek, Meteorologe bei GeoSphere Austria.

Es wird kühler
Während heute und morgen noch einmal bis zu 30 Grad drinnen sind, soll sich das Wetter am Mittwoch umstellen. „Da kann es bis zu 25 Grad bekommen. Ab Donnerstag bis über das Wochenende sind es dann um die 20 Grad, und es wird unbeständiger“, erklärt Butschek. War’s das dann mit dem Sommer? „Zumindest mit dem Hochsommer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kühler bleibt, ist höher.“

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