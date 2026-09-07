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Oberösterreicher wurde Vizeweltmeister im Pflügen

Oberösterreich
07.09.2026 13:00
Bernhard Keferböck und Sebastian Deixler-Wimmer gingen bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen ...
Bernhard Keferböck und Sebastian Deixler-Wimmer gingen bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen für Österreich an den Start.(Bild: Marlene Neuwirth)
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Von Krone Oberösterreich

Zwei Oberösterreicher zeigten bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen in Kroatien groß auf und holten sowohl den Titel als Vizeweltmeister als auch den als Bester Newcomer. 

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Bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen in Kroatien sicherte sich der Oberösterreicher Bernhard Keferböck von der Landjugend Sipbachzell in der Kategorie Beetpflug den zweiten Platz und kann sich damit Vizeweltmeister nennen. Rund 30 Nationen waren bei den Titelkämpfen am Freitag und am Samstag in der Gespanschaft Osijek-Baranja im Osten des Landes gegeneinander angetreten.

Eine Delegation feuerte die Teilnehmenden an.
Eine Delegation feuerte die Teilnehmenden an.(Bild: Marlene Neuwirth)
Sebastian Deixler-Wimmer (l.) und Bernhard Keferböck.
Sebastian Deixler-Wimmer (l.) und Bernhard Keferböck.(Bild: Marlene Neuwirth)

Jedes Detail zählt
Beim Leistungspflügen entschieden eine geradlinige und gleichmäßige Furche, die exakte Arbeitstiefe, eine saubere Unterbringung des Bewuchses und die präzise Ausführung der einzelnen Pflugelemente über die Platzierung. Oft lagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur wenige Punkte auseinander. Keferböck erreichte im Stoppelfeld den fünften Platz und im Grasland den zweiten Platz. Mit insgesamt 339,0 Punkten trennten ihn nur 0,5 Punkte vom Weltmeistertitel.

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