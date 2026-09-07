Oberösterreicher wurde Vizeweltmeister im Pflügen

Bei der 71. Weltmeisterschaft im Pflügen in Kroatien sicherte sich der Oberösterreicher Bernhard Keferböck von der Landjugend Sipbachzell in der Kategorie Beetpflug den zweiten Platz und kann sich damit Vizeweltmeister nennen. Rund 30 Nationen waren bei den Titelkämpfen am Freitag und am Samstag in der Gespanschaft Osijek-Baranja im Osten des Landes gegeneinander angetreten.