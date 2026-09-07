79-Jähriger stürzte auf Schotterfeld auf Kopf

Ein 79-jähriger Wanderer aus Deutschland musste am Freitag gegen 16.30 Uhr nach einem Sturz per Tau im Toten Gebirge gerettet werde. Das gab die Polizei am Montag bekannt.
Der 79-Jährige war mit zwei Freunden, ebenfalls aus Deutschland auf der 1726 Meter hochgelegenen Welser Hütte, um von dort aus eine Wanderung im Toten Gebirge zu unternehmen. Die drei Bergsteiger befanden sich bereits im Abstieg von ihrer Bergtour und waren etwa 200 Meter von der Welser Hütte entfernt, als der 79-Jährige auf einem Schotterfeld ausrutschte und mit dem Kopf voran zu Sturz kam.
Freunde halfen ihm
Er zog sich eine Verletzung unbestimmten Grades zu und wurde von den beiden Begleitern erstversorgt. Ein zufällig anwesender Bergretter des BRD Kapfenberg eilte ebenfalls zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die Bergrettung Grünau im Almtal, der Notarzthubschrauber C10 sowie die Alpinpolizei Gmunden wurden alarmiert. Der Verletzte konnte schließlich lokalisiert und mittels Tau gerettet werden. Er wurde ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.