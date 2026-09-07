79-Jähriger stürzte auf Schotterfeld auf Kopf

Der 79-Jährige war mit zwei Freunden, ebenfalls aus Deutschland auf der 1726 Meter hochgelegenen Welser Hütte, um von dort aus eine Wanderung im Toten Gebirge zu unternehmen. Die drei Bergsteiger befanden sich bereits im Abstieg von ihrer Bergtour und waren etwa 200 Meter von der Welser Hütte entfernt, als der 79-Jährige auf einem Schotterfeld ausrutschte und mit dem Kopf voran zu Sturz kam.