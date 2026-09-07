Firmenchef: „Seit sechs Jahren im Krisenmodus!“

„Es braucht von der Politik einen Zehnjahresplan!“

Der Schredder-Spezialist mit 380 Mitarbeitern in vier Werken im Tennengau exportiert 95 Prozent seiner Maschinen von Kuchl aus in die Welt. Der Müllbereich sei mittlerweile das größte Segment. Zur Erklärung: Unthas Maschinen sind bis zu 35 Tonnen schwere Schredder, die unter anderem jeglichen Müll zerkleinern. Aber auch kleinere Maschinen für Tischlereien, wo Holzreste zu Hackschnitzel verarbeitet werden, waren gefragt. Aber: „Der Holzbereich stagniert, seit Corona investieren Baufirmen oder Tischlereien deutlich weniger.“