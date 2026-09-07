Wals-Grünau jagt im Spitzenspiel Platz eins

Grünaus Ruf beginnt bald mit Lauftraining

Der Defensivmann wird seine Kollegen allerdings nur von der Tribüne aus unterstützen, fehlt nach dem Hexenschuss und dem eingeklemmten Nerv Ende August gegen den FC Pinzgau noch. Doch es geht im deutlich besser. „Ich kann im Alltag wieder alles tun“, erklärt der 26-Jährige, der noch in dieser Woche mit dem Lauftraining beginnt.