Wals-Grünau jagt im Spitzenspiel Platz eins

Wals-Grünau trifft im Spitzenspiel der Regionalliga Nord am Dienstagabend auf Wallern. Die Flachgauer können dabei mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Fabian Ruf muss nach dem Schock im Spiel gegen den FC Pinzgau noch zuschauen.
Mit etwas Verspätung steigt Dienstag (19) das Spitzenspiel der Regionalliga Nord: Wallern, am Freitag im ÖFB-Cup gegen Bundesligist Ried 1:5 untergegangen, empfängt Wals-Grünau. „Es ist definitiv ein Spitzenspiel, geht um den ersten Platz“, weiß Fabian Ruf. Während Wallern das Cup-Spiel hatte, sind die Grünauer entspannt. Ruf weiß: „Es ist sicher ein kleiner Vorteil, aber das heißt nichts.“
Grünaus Ruf beginnt bald mit Lauftraining
Der Defensivmann wird seine Kollegen allerdings nur von der Tribüne aus unterstützen, fehlt nach dem Hexenschuss und dem eingeklemmten Nerv Ende August gegen den FC Pinzgau noch. Doch es geht im deutlich besser. „Ich kann im Alltag wieder alles tun“, erklärt der 26-Jährige, der noch in dieser Woche mit dem Lauftraining beginnt.
Regionalliga Nord, Dienstag: Wallern – Wals-Grünau, Vorwärts Steyr – Bad Schallerbach (beide 19). – Salzburger Liga, Dienstag: Straßwalchen – Thalgau (19.30).
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