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Teenager floh auf frisiertem Moped vor Polizei

Salzburg
07.09.2026 22:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Moped ohne Beleuchtung fiel am Sonntagabend einer Polizeistreife in Hallein auf. Der 15-jährige Lenker entzog sich zunächst der Anhaltung und wurde später in Adnet gestoppt. Am Moped stellten die Beamten zahlreiche Mängel und Veränderungen fest.

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Ein Moped ohne Licht löste am Sonntagabend in Hallein eine Polizeikontrolle mit Folgen aus. Eine Streife bemerkte das Fahrzeug und wollte den 15-jährigen Lenker aus dem Tennengau anhalten. Der Jugendliche entzog sich der Kontrolle und beging laut Polizei dabei zahlreiche Verwaltungsübertretungen.

Später konnte er im Gemeindegebiet von Adnet angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten mehrere Mängel und Veränderungen am Moped fest. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden abgenommen. Weil der 15-Jährige während der Fahrt auch eine 16-jährige Beifahrerin am Sozius mitführte, wird er zusätzlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

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