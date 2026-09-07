Teenager floh auf frisiertem Moped vor Polizei

Später konnte er im Gemeindegebiet von Adnet angetroffen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten mehrere Mängel und Veränderungen am Moped fest. Kennzeichen und Zulassungsschein wurden abgenommen. Weil der 15-Jährige während der Fahrt auch eine 16-jährige Beifahrerin am Sozius mitführte, wird er zusätzlich wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.