5572 Taferlklassler starten in die Schule

Knapp eine Woche vor dem Ferienende veröffentlichte die Landesstatistik nun detaillierte Daten und Fakten zum kommenden Schuljahr. Demnach werden 74.797 Kinder und Jugendliche an insgesamt 367 Schulen unterrichtet. Den großen Start in den Ernst des Lebens wagen heuer insgesamt 5572 Taferlklassler. Das sind um 96 Buben und Mädchen mehr als im Vorjahr.
Ein Blick auf die Verteilung der Schüler in den einzelnen Bezirken zeigt deutliche regionale Unterschiede:
Weniger Taferlklassler als im Vorjahr
5572 Kinder werden am 14. September zum ersten Mal eine Schule besuchen. Das sind um 96 weniger als im Vorjahr. Hier die Vergleichszahlen nach Bezirken im Überblick:
Und: Rund 8500 Lehrer sind im gesamten Bundesland im Einsatz, über den Sommer wurden knapp 400 neue Lehrkräfte angestellt.
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