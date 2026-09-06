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Daten zum Schulstart

5572 Taferlklassler starten in die Schule

Salzburg
06.09.2026 21:45
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Knapp eine Woche vor dem Ferienende veröffentlichte die Landesstatistik nun detaillierte Daten und Fakten zum kommenden Schuljahr. Demnach werden 74.797 Kinder und Jugendliche an insgesamt 367 Schulen unterrichtet. Den großen Start in den Ernst des Lebens wagen heuer insgesamt 5572 Taferlklassler. Das sind um 96 Buben und Mädchen mehr als im Vorjahr.

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Ein Blick auf die Verteilung der Schüler in den einzelnen Bezirken zeigt deutliche regionale Unterschiede: 

  • In der Stadt Salzburg drücken im neuen Schuljahr 24.659 Schülerinnen und Schüler die Schulbank, und 1306 Kinder starten hier als Taferlklassler ins Schulleben.
  • 18.025 Schülerinnen und Schülern sowie 1674 Schulanfänger sind es im Flachgau.
  • Im Pinzgau besuchen 10.653 Schülerinnen und Schüler die Bildungseinrichtungen, darunter 934 Taferlklassler.
  • Der Pongau folgt mit 9535 Schülerinnen und Schülern sowie 836 Kindern, die ihren ersten Schultag erleben.
  • Im Tennengau starten 9258 Schülerinnen und Schüler in das Jahr, darunter 626 Schulanfänger.
  • Der Lungau bildet als südlichster Bezirk mit 2667 Schülerinnen und Schüler und 196 Taferlklassler den kleinsten Schulbezirk.

Weniger Taferlklassler als im Vorjahr

5572 Kinder werden am 14. September zum ersten Mal eine Schule besuchen. Das sind um 96 weniger als im Vorjahr. Hier die Vergleichszahlen nach Bezirken im Überblick:

  • Flachgau: 1674 (2025/26: 1706)
  • Stadt Salzburg: 1306 (2025/26: 1341)
  • Pinzgau: 934 (2025/26: 914)
  • Pongau: 836 (2025/26: 904)
  • Tennengau: 626 (2025/26: 644)
  • Lungau: 196 (2025/26: 159)

Und: Rund 8500 Lehrer sind im gesamten Bundesland im Einsatz, über den Sommer wurden knapp 400 neue Lehrkräfte angestellt.

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