5572 Taferlklassler starten in die Schule

Knapp eine Woche vor dem Ferienende veröffentlichte die Landesstatistik nun detaillierte Daten und Fakten zum kommenden Schuljahr. Demnach werden 74.797 Kinder und Jugendliche an insgesamt 367 Schulen unterrichtet. Den großen Start in den Ernst des Lebens wagen heuer insgesamt 5572 Taferlklassler. Das sind um 96 Buben und Mädchen mehr als im Vorjahr.