Land fixiert millionenschweres Pflegepaket

Eigener Pflegenotdienst kommt

Unter den verschiedenen Maßnahmen, die nun realisiert werden sollen, klingt der Pflegenotdienst schon am konkretesten. Bei Notlagen zu Hause oder in Seniorenheimen sollen Pflegekräfte unterstützen. Zugewiesen soll das über die Gesundheitshotline 1450 werden. „Es braucht nicht immer einen Arzt“, so der Pflegebeauftragte Karl Schwaiger und er nennt Beispiele: „Wenn sich zum Beispiel der Verband löst, weil es heißt ist und die Person alleine zu Hause ist.“ In der Landeshauptstadt soll der neue Dienst schon 2027 starten und dann über das ganze Bundesland ausgerollt werden.

Von Expertenpools bis neue Wege in der Ausbildung

Eigene Expertenpools sollen künftig Seniorenwohnhäuser und Spitäler entlasten. Auch die Kurzzeitpflege soll für Angehörige noch attraktiver werden: Statt derzeit 50 Euro pro Person und Tag zahlt das Land künftig 100 Euro. Der Zuschuss kann für maximal zwei Wochen im Jahr in Anspruch genommen werden.