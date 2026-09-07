Neben Neutor ist auch der Hanusch-Platz betroffen

„Es wird nicht gleich funktionieren“, so informierte die Stadt Salzburg eine Woche vor der geplanten Vollsperre des Neutors. Mit kommenden Montag wird es aber nicht nur die Sperre wegen der Festspielbaustelle geben. Zusätzlich wird es etwa eine Beschränkung für den Ferdinand-Hanusch-Platz geben. Von der Staatsbrücke sowie von Mülln darf nicht mehr durchgefahren werden. Ausgenommen sind Linienbusse, Taxis sowie Ziel- und Quellverkehr.