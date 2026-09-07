Deutscher mit Amphetamin und Gras im Auto ertappt

Fast hätte ein 40-jähriger Deutscher bei seiner Ausreise von Bayern nach Österreich Drogen durchgeschmuggelt. Der Lenker wurde mit seinem Pkw auf der A8 angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten gleich mehrere illegale Suchtmittel fest. Auch der Drogentest fiel positiv aus!
Kurz vor seiner Einreise nach Österreich wurde der 40-Jährige mit schweizerischer Zulassung von Grenzplizisten aus Piding angehalten. Bei der Durchsuchung seiner im Auto mitgeführten Sachen fanden die Beamten eine Kleinmenge Amphetamin und Marihuana vor, heißt es in einer Aussendung.
Im Rausch autogefahren
Der Deutsche wurde anschließend in die Grenzpolizeiinspektion Piding gebracht und einem Drogentest unterzogen. Dieser fiel positiv aus. Eine Blutentnahme folgte ebenfalls, der Mann dürfte mit einer Anzeige rechnen.
Nach seiner Untersuchung wurde er wieder entlassen. Mit dem Pkw weiterzufahren wurde ihm für 24 Stunden untersagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.