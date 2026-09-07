Vom zweigeteilten Mönchsberg zur Neutorsperre

VEREWIGT

Heftige Kritiker der neuen Lösung meinen, man sollte über dem Neutor doch die Verkehrsstadträtin verewigen und ihr auch einen lateinischen Spruch widmen, so wie dem Erbauer Sigmund. TE VIATORES LOQUUNTUR („Von dir reden die Reisenden“) müsste er lauten. Den Grund für die totale Sperre geben die Festspiele vor: Sie lassen ab dem 14. September einen Zufahrtstunnel im Felsen des Mönchsbergs bohren. Dieser soll zu den neuen Werkstatt-Kavernen führen, die direkt mit den Spielstätten verbunden sind.