Abbruch bei 0:7, Sorge um Wettbewerbsverzerrung

Verband entscheidet am Mittwoch

Bei Golling sorgt man sich nun um mögliche Wettbewerbsverzerrung. „Wir haben im Vorjahr schon in der Reserve gegen sie gespielt, da hatten sie auch schon Personalprobleme“, weiß Cherni. Seine Sorge: Im Unterhaus steht der Aufstieg auf dem Spiel. Würde das Spiel nun nur mit 3:0 gewertet werden, würde man um die erzielten Treffer umfallen. An sich decken das aber die Statuten. Im Normalfall geht die Partie als 7:0 in die Bücher. Nur wenn das unschuldige Team – in diesem Fall die Tennengauer – im Rückstand gelegen wäre oder es unentschieden gestanden hätte, käme ein 3:0 in die Wertung. Der Ball liegt nun beim Straf- und Beglaubigungsausschuss des Salzburger Fußballverbandes, der stets am Mittwoch tagt.