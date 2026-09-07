Eingeraucht! Salzburger fuhr E-Scooter und stürzte

Drogenfahrt: Ein 54-jähriger Salzburger stieg am Sonntagnachmittag auf einen E-Scooter. Zuvor hatte er einen Joint geraucht. In seinem Rausch kam es im Salzburger Stadtteil Schalmoos zum dramatischen Sturz. Dem Lenker wurde bei einer anschließenden Kontrolle Drogenkonsum nachgewiesen.
Der 54-Jährige bestieg am helllichten Sonntagnachmittag in Salzburg ganz normal einen E-Scooter. Weil er jedoch zuvor verbotenerweise einen Joint geraucht hatte, verlief die Fahrt für ihn nicht unfallfrei.
Auf seinem Weg kam es für den 54-Jährigen zum Sturz. Nachdem er von der Polizei kontrolliert wurde, gab er zu, sich davor eingeraucht zu haben. Er händigte den Beamten seine „kleine Menge“ Suchtmittel aus, heißt es in einer Aussendung.
Alko-Rausch führte zu Fahrradsturz
Ebenfalls beeinträchtigt zog sich ein 28-jähriger Pinzgauer am Sonntagnachmittag in Zell am See Verletzungen bei einem Fahrradsturz zu. Der Mann hatte zuvor Alkohol getrunken – sein Test ergab bei der Messung 2,48 Promille.
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