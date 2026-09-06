„Es gibt nichts Schlimmeres, nur zu trainieren, aber nicht spielen zu dürfen. Es war schon eine schwere Zeit“, meinte Kahrimanovic weiter. Auch der UFC-Sportboss ist zuversichtlich. „Es kann sein, dass sie schon ab Mittwoch einsatzbereit sind. Vor den beiden ziehe ich wirklich meinen Hut“, adelte Hallein-Boss David König.