Eigentlich sollten sie bereits seit Sommer das Trikot von Regionalligist Hallein tragen. Bislang dürfen zwei Kicker aber nur das Trainingsleiberl überstreifen. In den kommenden Tagen soll der Spuk aber ein Ende haben.
„Ich habe mir schon alle Nägel abgebissen“, schmunzelte Mirel Kahrimanovic. Der Torhüter trainiert seit Sommer bei Regionalligist Hallein, hing jedoch – wie auch Bruder Mirnes – weiter in der Warteschleife.
Es gibt nichts Schlimmeres, nur zu trainieren, aber nicht spielen zu dürfen. Es war schon eine schwere Zeit.
Mirel KAHRIMANOVIC, Tormann UFC Hallein
Der Grund dafür? Ex-Klub Bischofshofen forderte bis zuletzt eine Ablösezahlung und blockierte die Wechsel. Weil der Protest der Pongauer (die „Krone“ berichtete ausführlich) auch beim ÖFB‑Senat krachend scheiterte, könnte das Duo schon diese Woche sein Hallein-Debüt feiern und der Spuk ein Ende finden.
„Es gibt nichts Schlimmeres, nur zu trainieren, aber nicht spielen zu dürfen. Es war schon eine schwere Zeit“, meinte Kahrimanovic weiter. Auch der UFC-Sportboss ist zuversichtlich. „Es kann sein, dass sie schon ab Mittwoch einsatzbereit sind. Vor den beiden ziehe ich wirklich meinen Hut“, adelte Hallein-Boss David König.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.