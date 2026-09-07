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In Bergheim-Lengfelden

140 Kindergartenkinder voller Vorfreude auf Neubau

Salzburg
07.09.2026 17:00
Vollholzbau, der alle Stückeln spielt: der neue Kindergarten in Lengfelden
Vollholzbau, der alle Stückeln spielt: der neue Kindergarten in Lengfelden(Bild: Gemeinde Bergheim)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Im Bergheimer Ortsteil Lengfelden startet ein nagelneuer Kindergarten mit insgesamt acht Gruppen. Die Kinder ziehen seit Montag in den Vollholzbau ein. Es gibt auch großzügige Bereiche im Freien und einen Extra-Raum für Vereine. 

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Die Gemeinde Bergheim hat in Lengfelden eine Betreuungsmöglichkeit für insgesamt 140 Kinder in fünf Kindergarten- und drei alterserweiterten Gruppen geschaffen. 30 Mitarbeiter kümmern sich um die jüngste Generation im Ort. 

Das Areal ist weitläufig: Der Neubau steht auf einem 3430 Quadratmeter großen Grundstück. Jede Gruppe verfügt über eigene Außenflächen sowie Terrassen und Balkone. Die Gemeinde hat in das Projekt 8,2 Millionen Euro investiert, das Land unterstützte das Vorhaben aus dem Gemeindeausgleichsfonds mit 1,6 Millionen Euro. 

Alles nagelneu: Hier sollen sich insgesamt 140 Kindergartenkinder wohlfühlen.
Alles nagelneu: Hier sollen sich insgesamt 140 Kindergartenkinder wohlfühlen.(Bild: Gemeinde Bergheim)

Mit dem Kindergartenbau reagiert die Gemeinde auf das Bevölkerungswachstum. „Wir investieren in die Zukunft, schaffen Platz für die Kinder und stärken die Infrastruktur“, betont Bürgermeister Robert Bukovc. 

Die Bauarbeiten hätten eigentlich schon früher starten sollen. Die Gemeinde konnte dann aber kurzfristig ein zusätzliches Grundstück ankaufen. Bukovc: „Dadurch haben wir alles großzügiger gestalten können.“

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Verbaut wurde viel Holz. Integriert sind auch moderne Klimatechnik und eine PV-Anlage. Eine Deckenkühlung soll genauso an Hitze-Tagen für ein angenehmes Raumklima sorgen. Zum Neubau gehört auch ein 247 Quadratmeter großer Bewegungsraum für die Bergheimer Vereine. 

Verkehrsführung wird noch diskutiert
Die Gemeinde wird rund um den Start ein Auge auf die Verkehrssituation beim Kindergarten haben und bittet Eltern, beim Zu- und Abfahren um besondere Aufmerksamkeit. Ein Linksabbiegeverbot kommt an der Kreuzung Bräumühlweg und Mattseer Landesstraße vorerst nicht. Als Alternative bietet die Gemeinde einen Kindergartenbus an. 

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