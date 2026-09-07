140 Kindergartenkinder voller Vorfreude auf Neubau

Verkehrsführung wird noch diskutiert

Die Gemeinde wird rund um den Start ein Auge auf die Verkehrssituation beim Kindergarten haben und bittet Eltern, beim Zu- und Abfahren um besondere Aufmerksamkeit. Ein Linksabbiegeverbot kommt an der Kreuzung Bräumühlweg und Mattseer Landesstraße vorerst nicht. Als Alternative bietet die Gemeinde einen Kindergartenbus an.