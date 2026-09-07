Ein Theater sorgt seit 250 Jahren für Bühnenzauber

1774 erfolgte der Spatenstich an jenem Standort, an dem das Theater heute noch steht. Zwei Jahre dauerte es, bis der barocke Prachtbau nach den Plänen von landschaftlichen Maurermeister und späteren Hofbaumeister Joseph Hueber fertiggestellt wurde. Dieser schaffte das Kunststück nicht nur Logen für das adelige Publikum, sondern auch Sperrsitze, Bänke und Stehplätze für das gemeine Volk unterzubringen. Die sieben Kulissengassen ermöglichten schnelle Szenenwechsel, für die Beleuchtung waren Kerzen und Öllampen vorgesehen, beheizt wurde das Haus mit sechs großen Öfen unter dem Parterre.