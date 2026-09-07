Nach kurzer Kaltfront folgt sonniges Wanderwetter

Ein rasch durchziehendes Italientief bringt Kärnten zur Wochenmitte kräftige Niederschläge. Doch schon ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter von Westen her wieder und das kommende Wochenende verspricht laut Meteorologen der GeoSphere Austria Wanderwetter.
Bevor die Wetterumstellung am Mittwoch erfolgt, verlaufen der Montag und der Dienstag noch sommerlich warm und mit bis zu 30 Grad ist in Kärnten zu rechnen. Am Mittwoch ist laut Paul Rainer von GeoSphere Austria mit Sitz in Kärnten dann mit einem kurzzeitigen Tief aus Oberitalien zu rechnen. „Doch die Kaltfront hält nicht lange an – kürzer als erwartet“, sagt Rainer.
Bestes Bergwetter steht bevor
Es ist mit zehn bis 20 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen, in den Karawanken mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter. „Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Freitag werden wir um die 20 Grad haben, Sonne und Wolken wechseln sich ab.“ Bestes Wanderwetter mit über 20 Grad verspricht das Wochenende. „Am Samstag und Sonntag bleibt es trocken und zunehmend sonnig. So verläuft auch der Start der kommenden Woche.“
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