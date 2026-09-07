Nach kurzer Kaltfront folgt sonniges Wanderwetter

Bestes Bergwetter steht bevor

Es ist mit zehn bis 20 Litern Regen pro Quadratmeter zu rechnen, in den Karawanken mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter. „Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Freitag werden wir um die 20 Grad haben, Sonne und Wolken wechseln sich ab.“ Bestes Wanderwetter mit über 20 Grad verspricht das Wochenende. „Am Samstag und Sonntag bleibt es trocken und zunehmend sonnig. So verläuft auch der Start der kommenden Woche.“